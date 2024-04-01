شكرا لقرائتكم خبر عن 4 انتصارات تفصل أهلى كولر عن معادلة إنجاز جوزيه خارج الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على أعتاب معادلة إنجاز البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للمارد الأحمر فى عدد الانتصارات خارج الحدود، حيث يحتاج كولر لأربعة انتصارات أخرى للوصول للفوز العاشر خارج الأرض، وهو الرقم الذى ينفرد به المدرب البرتغالى.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

ويعد انتصار الأهلى على سيمبا هو سادس انتصار أفريقي خارج الأرض تحت قيادة مارسيل كولر، حيث فاز الأهلي على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 1-0، ثم القطن الكاميروني برباعية نظيفة والترجي التونسي بثلاثية نظيفة في النسخة الماضية.

أما النسخة الحالية فقد حقق الأهلي الفوز على سانت جورج الأثيوبي بنتيجة 3-0 في دور الـ32، ورغم إقامة المباراة مصر لكن تم اعتبار الفريق الأثيوبي صاحب الديار، ثم الانتصار على ميدياما بهدف نظيف في دور المجموعات.

وعادل كولر، رقم حسام البدري ثاني أكثر المدربين الذين حقق معهم الأهلي انتصارات أفريقية خارج الديار برصيد 6 انتصارات أيضًا.

أما صاحب الصدارة وأكثر مدرب حقق معه الأهلي انتصارات قارية خارج مصر، فكان البرتغالي مانويل جوزيه برصيد 10 انتصارات.