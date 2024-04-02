شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 1/ 4/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الإثنين، الموافق 4/ 1/ 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: محمد صبحي ومحمود علاء ثنائى الزمالك يقتربان من بيراميدز، والزمالك ينتظر قرار المحكمة الرياضية لتحصيل 128 ألف دولار من جالاتا سراى.

الزمالك يبدأ رحلة ضم حارس مرمى فى ميركاتو الصيف

بدأ مسئولو نادي الزمالك رحلة البحث عن حارس مرمي مميز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك فى ظل اقتراب رحيل محمد صبحي عن الفريق بنهاية الموسم، خاصة وان تعاقده مع الزمالك سينتهي عقب نهاية الموسم الجاري.

محمد صبحي ومحمود علاء ثنائى الزمالك يقتربان من بيراميدز

أصبح محمد صبحى حارس مرمى الزمالك، ومحمود علاء مدافع الفريق، على رادار فريق بيراميدز للتعاقد معهما فى الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن الثنائى ينتهى تعاقدهما مع الزمالك بنهاية الموسم.

الزمالك ينتظر قرار المحكمة الرياضية لتحصيل 128 ألف دولار من جالاتا سراى

ينتظر نادى الزمالك حكم المحكمة الرياضية الدولية بشأن الاستئناف الذى تقدم به مسئولو جالاتا سراى ضد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ويقضى بإلزام النادى التركى بدفع 128 ألف دولار للقلعة البيضاء، حق رعاية مصطفى محمد مهاجم الفريق السابق بعد انتقاله بشكل نهائي من النادى التركي إلى نانت الفرنسي.

الزمالك يترقب وصول الأوغندى موتيابا

يترقب الزمالك وصول اللاعب الأوغندي ترافيس موتيابا، المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، إلى القاهرة، بعدما تأخر وصوله بسبب تجديده لجواز السفر الخاص به.

يوسف أوباما يخضع لعملية جراحية بعد كسر الفك فى مواجهة مودرن فيوتشر

خضع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لعملية جراحية صباح اليوم الإثنين، بعدما تعرّض لإصابة قوية بكسر في الفك خلال مباراة مودرن فيوتشر التي أقيمت مساء الأمس في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الونش يبدأ المرحلة الثانية من التأهيل فى الزمالك

بدأ محمود حمدى الونش، لاعب فريق الزمالك، المرحلة التأهيلية الثانية من البرنامج العلاجى الموضوع له من جانب الجهاز الطبي ، للتعافى من الرباط الصليبى.

طارق السيد يحدد الخميس المقبل موعدا لاستقبال عزاء والده

حدد طارق السيد نجم الزمالك الأسبق، يوم الخميس المقبل، موعدًا لاستقبال عزاء والده، الذى وافته المنية مساء السبت الماضى، وشيعت جنازته من مسقط رأسه بمركز بنى مزار فى محافظة المنيا.

موعد قمة الأهلى والزمالك فى الجولة الـ12 بدورى محترفى اليد

يخوض فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك مواجهة قوية أمام الأهلى مساء غد، الثلاثاء، فى إطار الجولة الثانية عشرة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة.