شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل البدنى استعدادا للعودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المالى اليو ديانج، لاعب الأهلى مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال ‏الفترة القادمة.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق بالموقع الرسمى للأهلى أن ديانج يسير بشكل منتظم في تنفيذ فقرات برنامج التأهيل، ويخضع لفحوصات طبية مستمرة لتجهيزه بالشكل ‏المناسب.‏

وأدى اللاعب فقرات جري حول الملعب، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له عقب جراحة ناجحة أجراها في النمسا لاستئصال جزء من غضروف ‏الركبة.‏

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الجمعة في العاصمة ‏التنزانية دار السلام.‏