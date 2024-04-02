شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1/4/2024، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها يوسف أوباما يخضع لعملية جراحية بعد كسر الفك فى مواجهة مودرن فيوتشر، والتعاون السعودي يهدد بقاء على معلول فى الأهلي الموسم المقبل، و5 ملايين جنيه مكافأة أبطال الميدالية الذهبية للبعثة المصرية بأولمبياد باريس.

يوسف أوباما يخضع لعملية جراحية بعد كسر الفك فى مواجهة مودرن فيوتشر

خضع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لعملية جراحية صباح اليوم الإثنين، بعدما تعرّض لإصابة قوية بكسر في الفك..

التعاون السعودي يهدد بقاء على معلول فى الأهلي الموسم المقبل

أصبح استمرار التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي في صفوف القلعة الحمراء بالموسم المقبل، محل شك في ظل اهتمام أكثر من نادي خليجي بالتعاقد مع اللاعب

مصطفى عسل وصيفاً لبطولة لندن كلاسيك للاسكواش

حصد مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، وصافة بطولة لندن كلاسيك للاسكواش.

5 ملايين جنيه مكافأة أبطال الميدالية الذهبية للبعثة المصرية بأولمبياد باريس

‏‎كشف ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن هناك لائحة مالية جديدة من قبل وزير الشباب والرياضة للأبطال فى الأولمبياد المقبلة حيث تصل إلى الضعف.

كولر يعيد رضا سليم لتشكيل الأهلى أمام سيمبا التنزانى

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على عودة نجمه المغربى رضا سليم لاعب الفريق للتشكيل الاساسى فى مباراة سيمبا التنزانى المقبلة.

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: لا يجوز إصدار بيانات تخص عملنا إلا من خلالنا

فى إطار حرص المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، على توضيح الأمور المهمة أمام الجميع، وبعد ملاحظة انتشار حالة من الجدل والمعلومات المغلوطة

محمد صبحي ومحمود علاء ثنائى الزمالك يقتربان من بيراميدز

أصبح محمد صبحى حارس مرمى الزمالك، ومحمود علاء مدافع الفريق، على رادار فريق بيراميدز للتعاقد معهما فى الانتقالات الصيفية المقبلة.