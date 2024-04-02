الامارات | أتلتيكو مدريد يصل مربع الكبار في الدوري الإسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق اتلتيكو مدريد فوزا متأخرا على مضيفه فياريال 2-1 في ختام المرحلة الثلاثين من بطولة اسبانيا لكرة القدم. ليصعد اتلتيكو الى المركز الرابع برصيد 58 نقطة على حساب اتلتيك بلباو مستغلا خسارة الاخير امام ريال مدريد 0-2 في هذه المرحلة.

ولم يدخل اتلتيكو مدريد اللقاء في أفضل احواله كونه فاز في مباراتين فقط من اخر ست خاضها في الدوري بينها خسارة ثقيلة على ارضه امام برشلونة بثلاثية نظيفة قبل التوقف الدولي، لكنه في المقابل نجح في قلب تخلفه في ذهاب ثمن النهائي في دوري ابطال اوروبا امام إنتر الايطالي الى فوز بركلات الترجيح لتوقعه القرعة في مواجهة بوروسيا دروتموند في ربع النهائي الاسبوع المقبل.

في المقابل، خاض فياريال المباراة بعد ان حقق الفوز في اخر 4 مباريات له في الدوري وتعود آخر خسارة له في 13 يناير الماضي.

وكاد اتلتيكو مدريد أن يفتتح التسجيل عندما مرر الفرنسي انطوان غريزمان كرة ماكرة باتجاه البرازيلي لينو الذي انفرد بحارس فياريال السويدي فيليب يورغنسن لكن الاخير نجح في انقاذ محاولته بالتصدي لها بساقه (7).

ووقف الحارس عاجزا في التصدي لكرة لاعب الوسط البلجيكي اكسل فيتسل الرأسية مستغلا ركلة ركنية مانحا التقدم لأتليتكو مدريد.

وتدخل يورنسن مجددا بردّ فعل سريع للتصدي لكرة يورنتي بعد مجهود فردي من الهولندي ممفيس ديباي (17)، وضغط فياريال من اجل إدراك التعادل لكنه لم يشكل اي خطورة على مرمى الحارس السلوفيني يان اوبلاك.

وفي اول هجمة خطيرة لفياريال نجح مهاجمه النروجي الدولي ألكسندر سورلوث في استغلال تمريرة متقنة من مورينو ليسدد بيسراه كرة استقرت في الشباك (50).

وبعد ان اهدر الفريقان فرصا عدة نجح ساوول نيغيز في حسم الأمور في صالح فريقه قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق مستغلا تمريرة من سيسار اسبيليكويتا وذلك بعد ثلاث دقائق من نزوله احتياطيا.