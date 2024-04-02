أشرس 9 منتخبات تتنافس على لقب أمم أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتمل عدد الفرق الـ24 المتأهلة لبطولة أمم أوروبا يورو 2024، بعد أن تأهلت منتخبات بولندا وأوكرانيا وجورجيا الثلاثاء الماضي.

ويطمح المنتخب الإنجليزي الذي وصل لنهائي البطولة في النسخة الماضية لتعويض إخفاقه والتتويج بلقب هذه النسخة وإنهاء انتظاره الطويل للفوز بلقب كبير منذ 1966، وتبدو فرنسا قوية مرة أخرى، بينما يحلق منتخب البرتغال تحت قيادة المدرب الجديد روبرتو مارتينيز.

ومن الواضح أن إسبانيا وبلجيكا لديهما فرصة جيدة للمنافسة، كما أظهر المنتخب الألماني بعض التحسن تحت قيادة المدرب الجديد يوليان ناجلسمان.

في التقرير التالي أفضل الفرق والمرشحة للفوز ببطولة أمم أوروبا 2024، والتي ستنطلق 14 يونيو المقبل، في ألمانيا.

9 - كرواتيا

كانت فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر كارثية لكرواتيا، واعترف القائد لوكا مودريتش بأنه لم ير منتخبه بهذا السوء منذ فترة طويلة.

وصحح الفريق من وضعه بعد ذلك وتأهلوا للبطولة بعد احتلالهم المركز الثاني في مجموعتهم وفوزهم على لاتفيا وأرمينيا.

ولكن يبدو أن بطولة يورو 2024 ستشير إلى نهاية العصر الذهبي للمنتخب بعد تخطي أكثر من نجم له سن (30 عاما)، وقد وقعوا في مجموعة صعبة مع إسبانيا وإيطاليا.

8 - هولندا

خسرت هولندا بنتيجة 0 - 4 أمام فرنسا في أول مباراة لرونالد كومان بفترته الثانية مع الطواحين، ولكن نجحوا في التأهل ليورو 2024، بعد احتلالهم المركز الثاني خلف فرنسا برصيد 18 نقطة.

ولا يفتقر الهولنديون إلى الجودة، حيث يمتلكون كودي جاكبو وتشافي سيمونز أحد أكثر المواهب إثارة في السنوات الأخيرة، ويتطلع القائد فيرجيل فان دايك إلى التتويج بالبطولة، ولكن إذا كانوا سيعتمدون على فاوت فيخورست لتسجيل الأهداف سيعانون كثيرا في البطولة.

ووقع المنتخب الهولندي في مجموعة تضم فرنسا مجددا والنمسا وبولندا.

7 -إيطاليا

بعد معاناة إيطاليا من الاستقالة المفاجئة لروبرتو مانشيني، الذي قادهم إلى التتويج ببطولة أمم أوروبا 2020 ثم فشل بعد ذلك في التأهل لكأس العالم 2022، تولى لوتشيانو سباليتي، قيادة المنتخب ولم تكن بدايته جيدة.

ونجح المنتخب الإيطالي بصعوبة في التأهل لبطولة يورو 2024 بجانب إنجلترا متصدر المجموعة، بعد تعادله سلبيا مع أوكرانيا في الجولة الأخيرة.

وقال لوتشيانو سباليتي إن التأهل هو كل ما يهم إيطاليا، بعد الغياب عن نهائيات كأس العالم العام الماضي.

ولا يزال المنتخب الإيطالي يبحث عن هداف يمكن الاعتماد عليه في البطولة الكبرى وقد يكون ماتيو ريتيجى، الذي سجل 4 أهداف في أول 6 مباريات له ما يحتاجه الأزوري.

6 -إسبانيا

كان التأهل معقدا بعض الشيء بالنسبة لمنتخب إسبانيا بسبب الهزيمة المفاجئة في جلاسكو ولكنه نجح في حجز بطاقة التأهل بعد تصدره مجموعته برصيد 21 نقطة من 8 مباريات، وحقق 6 انتصارات متتالية.

ورغم إصابة جافي المحبطة ولكن يمتلك منتخب إسبانيا نجوما أخرين مميزين مثل بيدرى وأنسو فاتى ولامين يامال وبالدي ورودري وموراتا.

وأصبح منتخب إسبانيا جاهزا للمنافسة بقوة على بطولة اليورو رغم خسارته من كولومبيا وديا وتعادله 3 - 3 مع البرازيل، وقد وقعوا مع منتخبات إيطاليا وكرواتيا وألبانيا في مجموعة أمم أوروبا.

5 - ألمانيا

يواصل منتخب ألمانيا استعداداته القوية لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، وبعد فشله في بطولة كأس العالم 2022، وخروجه من الدور الأول دخل المانشافت في حالة انهيار تام، حيث خسر 4 مباريات من 6 في 2023 مما أدى إلى إقالة المدرب هانسي فليك، بعد الهزيمة المفاجئة 1 - 4 على أرضه أمام اليابان.

وتسير الأمور في طريقها للتحسن مع المدرب الجديد يوليان ناجلسمان، الذي قاد ألمانيا للفوز على فرنسا وهولندا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، وعلى الرغم من كل الصعوبات التي واجهتها ألمانيا أخيرا في البطولات الكبرى ولكنهم لا يزالون يمتلكون مواهب رائعة.

4 -إنجلترا

أصبح منتخب إنجلترا جاهزا للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2024، فلديه الموهبة والخبرة بعد تأهله لنهائي البطولة بالنسخة الماضية.

وحجز الأسود الثلاثة بطاقة التأهل قبل مباراتين من النهاية بعد تصدرهم مجموعتهم برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، ولكن اختتم الفريق مشواره في دور المجموعات بأداء ضعيف ضد مالطا ومقدونيا الشمالية.

وهناك بعض الشكوك حول جودة منتخب إنجلترا، خاصة فيما يتعلق بالمدرب الذي يعاني من سجل سيئ في المباريات الكبيرة ضد منافس قوي، وقد تعرضوا للهزيمة أمام البرازيل في المباراة الودية الأخيرة وتعادلوا مع بلجيكا.

3 - بلجيكا

كانت مشاركة منتخب بلجيكا في كأس العالم 2022 كارثية، حيث ودع البطولة من الدور الأول، ولكن عاد المنتخب لمستواه المعروف في تصفيات أمم أوروبا بقيادة لوكاكو الذي سجل 14 هدفا بالتصفيات وقاد منتخبه للتأهل رسميا إلى يورو 2024 كمتصدرين للمجموعة.

ويقدم مدرب بلجيكا الجديد دومينيكو تيديسكو عملا جيدا، حيث لم يخسر الفريق منذ توليه المسؤولية.

وقد يتألق دي بروينه أخيرا مع بلاده هذا الصيف في ألمانيا، حيث وقع منتخب بلجيكا في مجموعة سهلة نسبيا إلى جانب رومانيا وأوكرانيا وسلوفاكيا.

2 -البرتغال

تأهل منتخب البرتغال رسميا إلى بطولة يورو 2024 بعد تصدره مجموعته برصيد 30 نقطة وبالعلامة الكاملة، حيث حقق الفوز في جميع مواجهاته وسجل 36 هدفا ولم يستقبل سوى هدفين فقط.

ويمتلك منتخب البرتغال خيارات هجومية عدة، لذلك سيكون منافسا قويا على لقب اليورو 2024 بقيادة كريستيانو رونالدو.

ولكن بسبب سهولة مجموعتهم والخسارة أمام سلوفينيا بنتيجة 0 - 2 وديا لا يمكن تقييم أدائهم وسننتظر لنرى ماذا سيقدمون في البطولة الكبرى، وهل سينجح مارتينيز في قيادة البرتغال إلى المجد؟.

1 - فرنسا

منتخب فرنسا هو الأعلى تصنيفا في العالم حاليا رغم خسارته الودية المفاجئة أمام ألمانيا، ويمتلك الديوك الفرنسية مجموعة كبيرة من اللاعبين المتألقين وفازوا في 7 مباريات وتعادلوا في مواجهة وحيدة ضد اليونان في دور المجموعات، وتأهلوا رسيما للبطولة متصدرين المجموعة برصيد 22 نقطة.

ويعاني المنتخب الفرنسي من بعض العيوب، خاصة في مركز الظهير الأيمن، ولكن لديه نجوما عالمية، وبعد فوزه ذهابا وإيابا على هولندا أصبح ليس لديه أي مخاوف من مواجهة الطواحين الهولندية مجددا في البطولة.