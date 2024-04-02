الامارات | اعتماد 25 لعبة فردية وجماعية في «الألعاب الخليجية للشباب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 16 الجاري إلى الثاني من مايو المقبل، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من دول مجلس التعاون الخليجي، يتنافسون في 25 رياضة فردية وجماعية مختلفة، استعدادات انطلاق الحدث، وعرض أماكن المنشآت الرياضية المختلفة التي تستضيف الدورة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنظمة برئاسة الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس اللجنة العليا للدورة، رئيس اللجنة المنظمة، فارس المطوع، وحضور الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد هزام الظاهري، ورؤساء اللجان الأساسية والعاملة بالدورة.

واعتمدت اللجنة الألعاب الرياضية المدرجة، وعددها 25 لعبة، والفرق التنسيقية لكل إمارة من إمارات الدولة المستضيفة للمنافسات، كما تم اعتماد حفل الافتتاح الذي يُقام في دبي أوبرا ببرنامج زمني يراوح بين 30 و40 دقيقة، ويتضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي التلاحم، والشباب، والاستدامة.

وشهد الاجتماع استعراض الجانب الخاص بالفرق التطوعية وتقارير عمل اللجان، كما تم استعراض مستجدات حفل افتتاح الدورة والبرامج المقترحة لفقراته التي سيغلب عليها الطابع التقني، واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.

وقال المطوع إن «الرياضيين الشباب، بما يمتلكونه من طاقات ومواهب متعددة، هم مستقبل الحركة الأولمبية الخليجية، وقاعدتها الرئيسة التي ترتكز عليها في تأهيل أجيال واعدة، لديها الطموح والشغف في تحقيق مكتسبات جديدة ونجاحات غير مسبوقة لهم ولأوطانهم».

وتابع: «تحمل الدورة في طياتها العديد من الرسائل الإيجابية التي تضمن انطلاقة مميزة في نسختها الأولى، بمشاركة واسعة من الرياضيين أصحاب المواهب في مجلس التعاون لدول الخليج العربي».

«ألعاب القوى» جاهز لتحقيق الإنجازات

أعلن اتحاد ألعاب القوى عن جاهزية لاعبيه للمشاركة في منافسات الدورة، وتحقيق الإنجازات، وأكد رئيس الاتحاد، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، أن المنتخب جاهز بمجموعة من اللاعبين المتميزين، الذين تم إعدادهم بمعسكرات إعداد واحتكاك لتمثيل الدولة في المحفل الخليجي المهم.

وأوضح أن «المنتخب سيشارك في الدورة سعياً للمنافسة على الميداليات وتحقيق إنجازات، وفقاً للاستراتيجية التي يتبناها الاتحاد في التركيز على هذه التخصصات التي يمكن حصد الميداليات فيها استناداً إلى القراءات الرقمية للاعبين من جهة ومنافسيهم من الدول الخليجية الشقيقة من جهة أخرى».

300 متطوع يشاركون في تنظيم الدورة

أعلنت رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، رئيس لجنة المتطوعين في الدورة، نورة الجسمي، عن تسجيل 300 متطوع ومتطوعة للمشاركة في تنظيم الدورة.

وأوضحت أنه تم توزيع المتطوعين لتقديم مساعداتهم في كل الاختصاصات خلال فترة إقامة الدورة، من الاستقبال في مختلف مطارات الدولة والتشريفات ومراسم التتويج والتنظيم، وفي جميع الفنادق ومع الوفود الرسمية والمنتخبات.

وقالت: «نظراً للإقبال الكبير على التسجيل في برنامج التطوع عبر المنصة الرسمية، قمنا باختيار أصحاب الخبرة الذين تعاملنا معهم على مدار الـ10 سنوات الأخيرة في القطاع الرياضي، وتوزيعهم حسب خبرتهم».