الامارات | الأهلي يحسم "ديربي جدة" على حساب الاتحاد

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم "ديربي جدة" على حساب الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم الأهلي "ديربي جدة" لصالحه، وذلك بعد فوزه على ضيفه الاتحاد 1-0، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي.
وسجل فراس البريكان هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 34.
ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق 8 نقاط خلف النصر صاحب المركز الثاني، وبفارق 20 نقطة خلف المتصدر الهلال.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد الاتحاد عند 46 نقطة في المركز الرابع.
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