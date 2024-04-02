الامارات | الأهلي يحسم "ديربي جدة" على حساب الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم الأهلي "ديربي جدة" لصالحه، وذلك بعد فوزه على ضيفه الاتحاد 1-0، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

وسجل فراس البريكان هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 34.

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق 8 نقاط خلف النصر صاحب المركز الثاني، وبفارق 20 نقطة خلف المتصدر الهلال.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الاتحاد عند 46 نقطة في المركز الرابع.