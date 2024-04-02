شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية قائد وسط الأهلى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"35" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عمرو السولية، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ"35" حيث ولد لاعب وسط القلعة الحمراء فى 2 أبريل 1989 فى منية سمنود بمحافظة الدقهلية.

بدأ عمرو السولية مسيرته الكروية فى مدرسة الكرة بنادى بلدية المحلة وعمره 9 سنوات، وانضم إلى قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى فى سن 11 سنة، وكان انضمامه إلى ناشئى الإسماعيلى من خلال مشاركته فى فريق بلدية المحلة ضد الإسماعيلى.

اكتشفه محمد فكرى الصغير وضمه إلى الإسماعيلى، وبدأ مسيرته مع الفريق الأول فى موسم 2008 - 2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015، ثم خاض بعدها تجربة الاحتراف الخارجى مع نادى الشعب الإماراتى فى صيف 2015، ثم عاد للدورى المصرى مرة أخرى ولعب للنادى الأهلى الذى انتقل إليه خلال الانتقالات الشتوية فى يناير 2016.

عمرو السولية لعب مع الفريق الأول للإسماعيلى موسم 2008–2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015 وشارك خلال تلك الفترة في 154 مباراة وسجل 18 هدفًا.

وخاض تجربة الاحتراف الخارجي مع نادي الشعب الإماراتي فى صيف 2015 ولعب بقميصهم 18 مباراة وسجل 3 أهداف.

السولية تألق بشدة مع الفريق الأحمر في المواسم الأخيرة سواء في عهد رينيه فايلر المدرب السابق أو موسيمانى وكذلك السويسرى مارسيل كولر المدرب الحالى، كما ساهم تعاقد الأهلي مع أليو ديانج فى إظهار قدرات عمرو السولية بشكل أفضل، خاصة على الصعيد الهجومي.

وبالرغم من دور عمرو السولية الدفاعي إلا أنه يجيد اللعب من وراء المهاجمين ونجح في إحراز أهداف مؤثرة لفريقه كانت سبباً في فوزه بمباريات هامة على رأسها هدفه في نهائي القرن الشهير أمام الزمالك والذى فتح الطريق أمام فوز المارد الأحمر باللقب الافريقى بعد غياب دام سبعة سنوات بجانب هدفه في كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا ليهدى الاهلى اللقب الافريقى الثانى على التوالي.

ويعد عمرو السولية أحد أهم النجوم في تشكيلة منتخب مصر ، ولعب السولية 50 مباراة دولية وسجل هدف وحيد ، وقاد الفراعنة للوصول للمباراة النهائية بكأس الأمم الافريقية قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال كما خسر فرصة المشاركة في كأس العالم قطر 2022 بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح أيضاً.

وإجمالا لعب عمرو السولية مع الأهلى 303 مباريات بكل البطولات، سجل خلالها 28 هدفاً وصنع 29 ، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدوري ست مرات وكأس مصر ثلاث مرات وكأس السوبر المحلى أربع مرات ودوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات والسوبر الأفريقى ثلاث مرات، بجانب برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.