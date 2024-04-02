شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتراجع عن سداد الشرط الجزائي لفيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مجلس إدارة اتحاد الكرة عن سداد قيمة الشرط الجزائي للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بعد قرار المجلس بإقالته عقب الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة فى كوت ديفوار.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن وجود بند فى عقد البرتغالي روي فيتوريا يحرمه من الحصول على الشرط الجزائي بعد رحيله عن القيادة الفنية للمنتخب الوطني عقب الخروج المبكر من دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2023.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن فيتوريا وجهازه المعاون كانوا يتقاضون 185 ألف دولار شهريا وليس 240 ألفا كما كان يتردد.

وأضاف مسئولو الجبلابة أن هناك بنداً فى عقد فيتوريا سوف يساعدنا فى عدم حصوله على الشرط الجزائي، وأن الأمر ربما يتم تصعيده للمحكمة الرياضية للبت فيه وفقا لبنود العقد.