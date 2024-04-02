موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم في كأس إيطاليا والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإيطالية إلى ملعب أليانز ستاديوم لمتابعة مباراة يوفنتوس ولاتسيو المرتقية والتي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

يدخل فريق يوفنتوس مباراة اليوم متسلحًا بتواجد اللقاء على ملعبه ووسط جمهوره، حيث يأمل البيانكونيري حسم الفوز لتسهيل مهمته في مباراة العودة من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نهائي الكأس.

على الجهة المقابلة سيخوض فريق لاتسيو المباراة وعينه على الفوز، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير خارج ملعبه لتسجيل مهمته في مباراة الإياب والتي ستكون على ملعبه الأوليمبيكو.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو والقناة الناقلة :

ستنطلق مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة AD SPORTS Premium 1 بصوت المعلق عامر عبدالله.

ومن المقرر ان تقام مباراة الإياب على ملعب الأوليمبيكو يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل الجاري، وستنقل أيضًا عبر قناة AD SPORTS Premium 1 الحاصلة على حقوق بث الكأس.