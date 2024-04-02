شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة زد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سيراميكا ، بقيادة أيمن الرمادى، معسكرا مغلقا اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة فريق زد المقرر لها غدا الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى nile لكرة القدم.

ويختتم فريق سيراميكا تدريباته اليوم، ثم يعلن أيمن الرمادى عن قائمة الفريق لمواجهة زد، والذى سيكون كامل العدد بعد جاهزية اللاعبين الدوليين ومشاركتهم بشكل طبيعى في التدريبات.

وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد للعودة تحقيق النتائج القوية لمواصلة التقدم في جدول الترتيب، وحذر من خطورة لاعبى زد في خط الهجوم، وطالب بفرض رقابة لصيقة عليهم وعدم ترك المساحات أمام المرمى.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثامن في ترتيب دورى nile برصيد 21 نقطة من 14 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبل 16 هدفا.