شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفتقد جهود 3 لاعبين أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب ثلاثى المصرى، حسين السيد، أحمد أيمن منصور، والجزائرى عبد الرحيم دغموم، عن الفريق البورسعيدى فى مباراته المرتقبة أمام الاتحاد السكندرى، والتى تجمع الفريقين الخميس المقبل بمنافسات الجولة 16 من الدورى.

ويأتى غياب حسين السيد بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث، فيما يغيب أحمد أيمن منصور بعد إصابته فى المباراة الأخيرة أمام زد بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، بينما يواصل عبد الرحيم دغموم عملية التأهيل من إصابة الرباط الصليبى التى كان قد تعرض لها فى نهاية الموسم الماضى.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة دورى nile.

وتقدم المصرى إلى المركز الأول وصدارة جدول مسابقة الدورى بعدما حصد 27 نقطة، عقب خوض 14 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر ثلاث مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر.

من ناحية أخرى انتظم كل من محمد الشامي، والتونسي معتز زدام لاعبا النادي المصري، في معسكر الفريق البورسعيدي المقام بالقاهرة، وذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس عاصمة مصر، كما انتظم أيضاً ثنائي المنتخب الأوليمبي أحمد عيد ومحمد طارق بعد عودتهما من المملكة العربية السعودية عقب مشاركتهما في بطولة غرب آسيا.