شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الأهلي لتدعيم الدفاع بعد طلب كولر ضم صفقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد خط الدفاع أحد أهم المراكز التي تحتاج تدعيم في النادي الأهلي لذا طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني بسرعة حسم هذا الملف.

يواجه دفاع الأهلي سوء حظ غريب بسبب الإًصابات المُتلاحقة التي تضرب لاعبيه وهو ما ظهر في غياب أكثر من مدافع الفترة الماضية للإصابة أبرزهم ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم بجانب عدم قناعة كولر بمحمود متولي الذي خرج من الحسابات الفنية تماماً.

طلب مارسيل كولر تدعيم خط دفاع الفريق بصفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وارتبط اسم أكثر من مدافع بالأهلي مؤخراً أبرزهم ، الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة والتونسي علاء غرام مدافع الصفاقسي وإياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي ومحمد إسماعيل لاعب زد.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى في إياب ربع نهائي دوري الأبطال فى العاشرة مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى فى حضور 30 ألف مشجع.