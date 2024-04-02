شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية مظهر حضارى يعكس مكانة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا، نجم الكرة المصرية السابق، أن حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، يعكس المظهر الحضاري للدولة المصرية.

وأضاف السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الفوز الكاسح للرئيس السيسي في الانتخابات الأخيرة، جاء منطقياً بعد التطور الكبير الذي تشهده الدولة في الفترة الأخيرة، خاصة في بناء المدن الجديدة، والتي جعلت من مصر وجهة سياحية مهمة.

واختتم عبد الظاهر السقا، بأنه يتمنى التوفيق للرئيس في الفترة المقبلة، خاصة وأنها تحمل المسؤولية في فترة صعبة في ظل الظروف المضطربة التي تعيشها المنطقة، لكنه قادر على العبور بمصر إلى بر الأمان.

وأدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، وذلك لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

ووفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري، يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".