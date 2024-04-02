شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب اتحاد الكرة بإفادته بالإجراءات التي اتخذها بعد مخالفة الشيبي لوائح «فيفا» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم الإفادة بالإجراءات التي قام بها تجاه مخالفة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، ولجوئه للمحاكم المدنية «يحترم الجميع دورها وقدسيتها» برفعه دعوى قضائية ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، تحدد للنظر فيها يوم ١٨ أبريل الجاري.

جاء ذلك في خطاب أرسله الأهلي إلى اتحاد الكرة أمس الأول لاستبيان الموقف بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتم حسم الأمر، وكان نص الخطاب كالآتي:

(نرفع إليكم وبشكل عاجل قيام محكمة جنح مدينة نصر بتحديد جلسة ١٨ أبريل الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز ضد لاعبنا حسين الشحات، بالمخالفة «الصارخة» للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، والتي تمنع لجوء أي من عناصر اللعبة للمحاكم المدنية لفض أي نزاع رياضي، بل ولم يعبأ صاحب الدعوى بقرار اتحادكم الموقر الذي أحال الشيبي إلى لجنة الانضباط منذ ثلاثة أشهر، للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا قبل أن تنتقل ملفات وقضايا كرة القدم إلى ساحة المحاكم التي يعتز الجميع بدورها وقدسيتها.. ولم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة بخصوص هذا الملف حتى الآن، هذا بالرغم من تأكيدكم الواضح في كتابكم الوارد إلينا بتاريخ ٤-١-٢٠٢٤ على أن اللاعب محمد الشيبي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة «فيفا»، وتمت إحالته للجنة الانضباط، وأن ما وقع بين اللاعبين «الشحات - الشيبي» جاء في حيز المباراة وضمن الأحداث المتعلقة بها، وهو ما ورد في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة إلى كل ما سبق في خطابكم إلينا.. كما ورد أيضًا أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة «صاحبة الاختصاص في توقيع العقوبات المتعلقة بالأحداث التي تقع أثناء المباريات»، قامت بمعاقبة اللاعب حسين الشحات، وتم تأييد هذه العقوبة من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم.. وأن الأهلي يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الدولية وفقًا للوائح والقوانين).