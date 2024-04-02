شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر قائمة 46 منتخباً مشاركين فى بطولة العالم لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش، قائمة المنتخبات المشاركين في بطولة العالم لهذا العام، والتي ستقام في نادي هيوستن للاسكواش، الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 12 إلى 23 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يشارك 46 منتخباً تتصدرهم مصر، ويضم كل منتخب أربعة لاعبين تقل أعمارهم عن 19 عامًا، في مباريات فردية، حيث يتأهل الفريق الأول الذي يفوز بمباراتين.

ستتضمن بطولة هذا العام إقامة منافسات الرجال والسيدات في وقت واحد لأول مرة في تاريخ البطولة، في بطولة الرجال، من المقرر أن يتنافس 27 فريقًا، وهو خامس أكبر مشاركة في تاريخ الحدث.

وفي منافسات السيدات يشارك 19 فريقا، وهو ثاني أكبر عدد بعد بطولة 2005 التي شهدت تنافس 20 فريقا، هذا العام، سيرسل 16 اتحادًا فرقًا للرجال والسيدات، بما في ذلك الولايات المتحدة المضيفة، ووتحمل إنجلترا لقب الرجال إنجلترا، بينما تدافع مصر عن لقب السيدات.

وستشهد بطولة هذا العام أيضًا الظهور الأول للفلبين وماكاو الصينية، حيث يرسل كلا الاتحادين فريقًا للرجال لأول مرة.

قائمة المشاركين في بطولة العالم للناشئين WSF

أستراليا (رجال وسيدات)

البرازيل (رجال وسيدات)

كندا (رجال وسيدات)

تايبيه الصينية (رجال وسيدات)

كولومبيا (رجال وسيدات)

جمهورية التشيك (رجال)

مصر (رجال وسيدات)

إنجلترا (رجال وسيدات)

فرنسا (رجال وسيدات)

ألمانيا (رجال وسيدات)

غيانا (رجال)

هونج كونج، الصين (رجال وسيدات)

الهند (رجال وسيدات)

أيرلندا (رجال وسيدات)

اليابان (رجال وسيدات)

كوريا (رجال)

الكويت (رجال)

ماكاو، الصين (رجال)

ماليزيا (رجال وسيدات)

نيوزيلندا (رجال وسيدات)

باكستان (رجال وسيدات)

الفلبين (رجال)

اسكتلندا (سيدات)

جنوب أفريقيا (رجال وسيدات)

إسبانيا (رجال)

السويد (رجال)

سويسرا (رجال)

الولايات المتحدة الأمريكية (رجال وسيدات)