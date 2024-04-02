جريليش يعلق على إهانة والدته في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - علق جاك جريليش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على الإهانات التي يتلقاها اللاعب من قبل جماهير الدوري الإنجليزي خلال الفترة الماضية.



وتحدث جريليش في تصريحات للموقع الرسمي لفريقه السيتي، حيث قال: "كل شيء بالنسبة لي هي العائلة، أفكر في الأمر دائمًا، لماذا يطلقون صيحات الاستهجان لي؟ ويهيونني وكذلك يوجهون لها الإهانة".

وتابع: "والدتي دائمًا ما تسألني عن هذه الإهانات، لكنني لا أعرف كيف أرد عليها".

وأضاف: "خلال كل زيارة لملعب آخر يهينونني ولست متأكدًا من السبب، علي فقط أن أحاول تحويل الأمر إلى إيجابي وأرد عليهم من خلال الملعب".

بينما تحدث عن علاقته بشقيقته المصابة بالشلل الدماغي، فقال: "بالتأكيد، أحبها كثيرًا، نحن محظوظون جدًا بوجودها في حياتنا، لأنها عندما ولدت قالوا لنا إنها لن تكون قادرة على فعل شيء".

وأتم جريليش تصريحاته: "شقيقتي هولي تتحدث وتمشي معنا وهو ما لم نكن نتوقعه، ولحسن الحظ نحن نتواجد بجانبها".