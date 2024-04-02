ترشيح صلاح لجائزة جديدة في ليفربول

ينافس الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي لنيل جائزة جديدة في فريق ليفربول لشهر مارس الجاري.

وأعلن ليفربول عبر حسابه الرسمي عن ترشيح هدف محمد صلاح في مرمى برايتون بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، ضمن عدة أهداف أخرى للاعبي الريدز؛ وذلك لاختيار أفضل هدف منها في شهر مارس.

وأحرز صلاح هدف فوز ليفربول في مرمى برايتون؛ ليقتنص الريدز نقاط المباراة كاملة، قبل أن يتعثر مانشستر سيتي وأرسنال بالتعادل سلبيًا في نفس الجولة.

اقرأ أيضًا: ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يهدد صدارة هالاند

وانفرد فريق ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، حصدها الفريق من 29 مباراة، فيما يأتي أرسنال ثانيًا برصيد 65 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة.

وأحرز محمد صلاح مع فريق ليفربول 16 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بالتساوي مع سولانكي لاعب بورنموث، وبفارق هدفين عن هالاند متصدر ترتيب هدافي البريميرليج.

وإجمالًا ساهم محمد صلاح في 35 هدفًا مع الريدز هذا الموسم بمختلف البطولات، حيث أحرز 22 هدفًا وصنع 13 آخرين.