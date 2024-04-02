"نصف مليون غرامة وجنح".. القصة الكاملة لأزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

برزت أزمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، من جديد على الساحة الرياضية، بإصدار الأهلي بيانا رسميا، يطالب فيه اتحاد الكرة بإفادته بالإجراءات التي قام بها تجاه مخالفة الشيبي، للوائح الاتحادين المصري والدولي ولجوئه إلى المحاكم المدنية، ورفع دعوى ضد الشحات، يتم النظر فيها يوم 18 من الشهر الجاري.

وبدأت أزمة الشحات والشيبي، عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري 2023، وانتهت حينها بفوز الفريق السماوي بنتيجة 3-0، ونشبت آنذاك مشادة كلامية بين الثنائي، وتفاقمت بصفع الشحات للشيبي، وتدخل اللاعبون لإنهاء الاشتباك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمشادة، ووجه الشحات فيها السباب للشيبي، إلا أن بعد تدخل اللاعبين، اعتذر لاعب الأهلي في غرفة تغيير الملابس للشيبي، في وجود هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، واعتقد الجميع انتهاء الأزمة هنا، إلا أن الشيبي نشر بيانا عبر حسابه الرسمي، وأشار فيه إلى أن الشحات تجاوز ضده وهدده بإنهاء مسيرته الكروية وكسر قدميه.

ورد الشحات، في بيان رسمي هو الآخر، اعتذر فيه عن التصرف الذي بدر منه في لحظة انفعال، نتيجة استفزازات وأشار إلى أنه لن يبحث عن مبررات واعترف بالخطأ، إلا أن الأهلي قرر توقيع غرامة مالية على الشحات، وصلت إلى 500 ألف جنيه.

وقررت رابطة الأندية المصرية إيقاف الشحات، مباراتين وتوقع غرامة قدرها 20 ألف جنيه، ولم يرتضى بيراميدز بهذه العقوبة وقدم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة وإدارة رابطة الأندية المحترفة، وقال هاني سعيد آنذاك: "النادي سيطالب في شكواه توقيع أقصى عقوبة على الشحات، بسبب خروجه عن النص بشكل فج ولا يمكن السكوت عليه، والفيديوهات واضحة وتثبت تعديه والنادي لن يسكت عن حق اللاعب".

وتفاقمت الأزمة، برفع الشيبي دعوى قضائية ضد حسين الشحات، بتهمة الاعتداء عليه وتهديده بتعمد إصابته بشكل ينهي مسيرته، ويوم 4 ديسمبر الماضي، خضع الشحات للتحقيق في النيابة، وتم إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.

ونفى الشحات في التحقيقات، سباب الشيبي وأكد أن ما حدث بينهما عصبية ملعب، وطلب الاستماع إلى الشهود وهم محمد الشناوي، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، ورد الأهلي على استدعاء الشحات للنيابة، وأرسل خطابا إلى اتحاد الكرة، أشار فيه إلى أن ما حدث مخالفا للوائح الاتحادين المصري والدولي.

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