7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 2 / 4 / 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، اتحاد الكرة يتراجع عن سداد الشرط الجزائي لفيتوريا، و بن شرقى يدخل حسابات الزمالك فى الصيف وعائق وحيد لإتمام الصفقة.

اتحاد الكرة يتراجع عن سداد الشرط الجزائي لفيتوريا

تراجع مجلس إدارة اتحاد الكرة عن سداد قيمة الشرط الجزائي للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بعد قرار المجلس بإقالته عقب الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة فى كوت ديفوار.

لاعبو مودرن فيوتشر يزورون أحمد رفعت قبل الاستعداد لمواجهة الزمالك

كشف مصدر بنادى مودرن فيوتشر أن عدداً من لاعبى الفريق حرصوا على زيارة زميلهم أحمد رفعت، فى المستشفى الذى يعالج به فى القاهرة، وذلك قبل بدء الاستعداد لمواجهة الزمالك فى إياب الدور ربع النهائى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بن شرقى يدخل حسابات الزمالك فى الصيف وعائق وحيد لإتمام الصفقة

دخل أشرف بن شرقى، لاعب فريق الريان القطرى، حسابات مسئولى نادى الزمالك، خلال الفترة الحالية، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لسد العجز فى مركز الجناح والوسط الهجومى بالفريق.

الأهلي يتحرك مبكراً لحسم صفقة بلعيد ويفاوض اتحاد العاصمة الجزائري

بدأ مسئولو النادي الأهلي التحرك الفعلي لحسم صفقة التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، لتدعيم خط دفاع الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، في ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفني فى ضم لاعب بمواصفات عالية لترميم الخط الخلفي للأهلي، لاسيما باعتباره أبرز المدافعين في قارة أفريقيا وقائد فريقه.

محمد عواد يطمئن على أوباما فى المستشفى بعد جراحة الفك

حرص محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على زيارة يوسف أوباما لاعب الفريق فى المستشفى، بعدما خضع اللاعب لعملية جراحية صباح أمس الإثنين، إثر تعرّضه لإصابة قوية بكسر في الفك خلال مباراة مودرن فيوتشر التي أقيمت مساء السبت في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسام أبو علي ينهى برنامجه التأهيلى ويقترب من قيادة هجوم الأهلى أمام سيمبا

اقترب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي ، من اللحاق بمباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي للإصابة التى لحقت وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

لأول مرة فى مصر.. مركز القلب الرياضى يقتنى جهازا لمتابعة اللاعبين عن بُعد

تعاقد مركز القلب الرياضي المصري على اقتناء جهاز "تتبع العلامات الحيوية للاعبين عن بُعد"، وذلك لأول مرة في مصر.