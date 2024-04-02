برشلونة يسابق الزمن لاعلان خليفة تشافي

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت صحيفة الماركا الأسبانية ان نادي برشلونة الأسباني يسابق الزمن حاليا للاتفاق بشكل نهائي مع المدير الفني الجديد الذي سيخلف تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي لبرشلونة والذي اعلن أستقالته من تدريب الفريق الكاتالوني بنهاية الموسم الحالي .

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد اكدت تمسك أدارة برشلونة ورئيس النادي خوان لابورتا بأستمرار تشافي هيرنانديز خلال السنوات المقبلة و اثنائه عن قراره بالأستقالة الا ان تصريحات تشافي الأخيرة بالتأكيد على تمسكه بالاستقالة جعلت أدارة برشلونة تبدأ على الفور في مناقشة الاسماء المرشحة لتدريب الفريق والاستقرار على اسم محدد كان بمثابة المفاجأة لانه لم يكن مرشحا من قبل لتدريب برشلونة .

واشارت صحيفة الماركا ان مدرب سبورتنج لشبونة البرتغالي روبن اموريم - 38 عاما - يتصدر حاليا قائمة المرشحين لتدريب البارسا وبالفعل بدأت المفاوضات مع المدير الفني البرتغالي الذي نجح في اعادة البريق لسبورتنج لشبونة بعد سنوات من الابتعاد عن الفوز بالبطولات في البرتغال ويقترب حاليا من الفوز بالدوري البرتغالي بشكل كبير .

وقالت الماركا ان روبن اموريم هو المدرب المناسب لفريق برشلونة حيث يجيد التعامل تحت ضغط جماهيري وايضا الدفع بالاعبين الشباب في الفريق الأول واخيرا خبرة جيدة على مستوى المنافسة على الالقاب .

واضافت الماركا : الا ان هناك حاليا عقبتين امام برشلونة الاولى هي وجود شرط جزائي في عقد روبن اموريم مع سبورتنج لشبونة يبلغ 14 مليون يورو وهو مبلغ كبير بالنسبة لبرشلونة في التوقيت الحالي وايضا المنافسة الشديدة بين عدة اندية اوربية اخرى للظفر بخدمات أموريم من بينها ناديا ليفربول و بايرن ميونخ اللذين فشلا في اقناع الاسباني تشافي ألونسو بغادرة فريقه الحالي بايرليفركوزن وبالتالي عاد روبن أموريم لدائرة أهتمامهم بخلاف اندية اخرى في الدوري الأنجليزي و الالماني ربما تفكر في التعاقد مع روبن أموريم .