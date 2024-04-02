هل شتم مبابي مدربه بعد استبداله في لقاء مارسيليا؟

الرياص - اسماء السيد - باريس: استنكر مدرّب باريس سان جرمان الفرنسي، الإسباني لويس إنريكي، الثلاثاء "كل أنواع التكهنات" حيال علاقته بالنجم كيليان مبابي وتقليص وقت مشاركته مع فريق العاصمة منذ اعلان نيته بالرحيل في نهاية الموسم.

وبدا مبابي غاضبا بعد استبداله وتلفظ ببعض الكلمات قبل أن يغادر الملعب ويتوجه إلى غرفة تبديل الملابس. وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن مبابي قام بشم مدربه لحظة خروجه من الميدان.

وحين سئل إنريكي في مؤتمر صحافي عشية مواجهة رين في نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم عن سلوك قائد منتخب فرنسا وهداف مونديال 2022، بعد خروجه بعد ساعة على انطلاق مباراة مرسيليا الأخيرة في الدوري الأحد (2 0)، أجاب ممتعضاً "الغريب هو كل ما يقال بين جزء من الصحافيين بناء على أخبار كاذبة. اخترع أحدهم إهانة (انطلاقاً من اللقطات)، فنشأت تكهنات من جميع الأنواع".

بدوره، نشر مبابي صورة على حسابه في انستغرام وهو يدير ظهره مستعداً لتسليم شارة القائد للاعب آخر.

تابع إنريكي "أعيش كل هذا الامر براحة تامة. أنا سعيد من كل اللاعبين، من بينهم كيليان، لقد تصرّف دوماً بطريقة باهرة".

اعتبر المدرّب السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا ان التعليقات "لا تؤثّر علي، لا اسمع، لا اقرأ".

ويستعد سان جرمان لمواجهة قوية مع برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 10 و16 نيسان (أبريل).

يذكر أن مبابي أبلغ إدارة سان جيرمان بأنه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي وسيكون نادي ريال مدريد وجهته المقبلة على الأرجح.