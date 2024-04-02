غيابات الاهلي أمام الزمالك في قمة الدوري المصري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء استعداداته لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما يستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره الزمالك يوم 15 إبريل الجاري في المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وتأكد غياب ثلاثة لاعبين من الاهلي عن مباراة الزمالك القادمة وهم محمد الشناوي لإصابته بخلع في الكتف، حيث يتم الاعتماد حاليًا على مصطفى شوبير في مركز حراسة مرمى الفريق.

كما يغيب عن الفريق الأحمر الدولي المالي أليو ديانج لإجراءه عملية في غضروف الركبة، ومواصلة اللاعب لبرنامجه التأهيلي في الوقت الجالي.

وتأتي ثالث غيابات الأحمر عن مباراة القمة القادمة أمام الزمالك هو اللاعب إمام عاشور، والذي تعرض للإصابة في كتفه أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس عاصمة مصر الودية، وإجراء اللاعب لعملية جراحية في الكتف.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، جمعها الفريق الأحمر من ثمان مباريات.

وحقق الاهلي الفوز على سيمبا بهدف دون رد في مباراة الذهاب، أحرزه أحمد نبيل كوكا، وهو ما سهل من مهمة الفريق الأحمر في موقعة الإياب.