الامارات | الوصل والنصر إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق الوصل إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه الثلاثاء على الجزيرة 3-0، بلقاء ربع النهائي الذي أقيم على استاد هزاع بن زايد.

سجل ثلاثية الوصل كل من فابيو ليما "ٌق7"، وكايو كانيدو "ق67"، وسيونجهيون جونج" ق71".

كما تأهل أيضا إلى نصف النهائي فريق النصر بعد فوزه على عجمان 2-1، الثلاثاء، على استاد نادي الشارقة.

تقدم عجمان عن طريق دودو "ٌق 13"، وتمكن عادل تاعرابت من التعادل للنصر "ق53"، وتقدم للنصر بهدف ثان ميديروس "ٌق56".