"3 تعادلات".. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
انتهت مباريات اليوم الثلاثاء من الجولة 31 بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شهدت البريميرليج 5 مواجهات مثيرة.
وانتهت 3 مباريات بالتعادل الإيجابي، حيث تعادل نيوكاسل مع إيفرتون، وبيرنلي مع ولفرهامبتون، وتوتنهام مع وست هام.
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء
نيوكاسل ضد إيفرتون - (1-1)
بيرنلي ضد ولفرهامبتون - (1-1)
وست هام ضد توتنهام - (1-1)
نوتنجهام ضد فولهام - (3-1)
بورنموث ضد كريستال - (1-0)
وتستأنف مواجهات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي غدا الأربعاء، بمباراة برايتون وبرينتفورد.
اقرأ ايضًا:
الأهلي ينعى لاعب خط وسط الفريق في وفاة والده
المستشار القانوني للشيبي يصدر بيانا ناريا بشأن قضية حسين الشحات