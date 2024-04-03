"3 تعادلات".. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات اليوم الثلاثاء من الجولة 31 بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شهدت البريميرليج 5 مواجهات مثيرة.

وانتهت 3 مباريات بالتعادل الإيجابي، حيث تعادل نيوكاسل مع إيفرتون، وبيرنلي مع ولفرهامبتون، وتوتنهام مع وست هام.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء

نيوكاسل ضد إيفرتون - (1-1)

بيرنلي ضد ولفرهامبتون - (1-1)

وست هام ضد توتنهام - (1-1)

نوتنجهام ضد فولهام - (3-1)

بورنموث ضد كريستال - (1-0)

وتستأنف مواجهات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي غدا الأربعاء، بمباراة برايتون وبرينتفورد.

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