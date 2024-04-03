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"3 تعادلات".. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات اليوم الثلاثاء من الجولة 31 بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شهدت البريميرليج 5 مواجهات مثيرة.

وانتهت 3 مباريات بالتعادل الإيجابي، حيث تعادل نيوكاسل مع إيفرتون، وبيرنلي مع ولفرهامبتون، وتوتنهام مع وست هام.

نتائج مباريات اليوم الثلاثاء

نيوكاسل ضد إيفرتون - (1-1)
بيرنلي ضد ولفرهامبتون - (1-1)
وست هام ضد توتنهام - (1-1)
نوتنجهام ضد فولهام - (3-1)
بورنموث ضد كريستال - (1-0)

وتستأنف مواجهات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي غدا الأربعاء، بمباراة برايتون وبرينتفورد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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