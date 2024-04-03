شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهى استعداداته لمواجهة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاص فريق الكرة الأول بالإسماعيلي مرانه الأخير ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة سموحة اليوم الأربعاء لحساب الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

مران الإسماعيلي في بدايته اشتمل على النواحي البدنية تحت إشراف مخطط الأحمال بهدف رفع المعدلات البدنية للاعبين.

واختتم التدريب بضم جميع اللاعبين المختارين لقائمة المباراة وسط حالة من الإصرار والتركيز بغرض استعادة مسيرة الانتصارات وتعديل مسار الفريق بجدول البطولة المحلية. وانتظم اللاعبون في معسكر مغلق تحضيرا للمباراة التي تم تأجيلها لثلاثة أيام بقرار من رابطة الأندية المحترفة.