الامارات | سداسية لدبا في ليلة تتويجه بدوري الشباب تحت 21 سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق دبا بلقب دوري الشباب تحت 21 سنة، بعد فوزه على نظيره رأس الخيمة 6-صفر، أول من أمس، على ملعبه ضمن مباريات الجولة الـ18 والأخيرة للمسابقة، ليرفع «النواخذة» رصيدهم إلى 48 نقطة، حاصداً درع المسابقة.

وسجل أهداف اللقاء موسى كوني (هدفين)، وزايد إبراهيم، وأحمد نبيل، وخالد عبدالله، وراشد نبيل.

وسلم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المسابقات، فهد إسماعيل الحوسني، الجهازين الفني والإداري ولاعبي فريق دبا الميداليات الذهبية ودرع الدوري، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي وشركة دبا لكرة القدم أحمد سعيد الظنحاني.

وجاء الظفرة وصيفاً بتعادله الإيجابي مع دبا الحصن 2-2، ضمن الجولة نفسها، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن العروبة «الثالث» الذي خسر مباراته أمام فريق الفجيرة بثلاثة أهداف لهدف، وتجمد رصيده عند 28 نقطة.

وشاركت في البطولة سبعة فرق هي: دبا، الظفرة، العروبة، رأس الخيمة، العربي، الفجيرة، دبا الحصن، وأقيمت منافساتها على مدار ثلاثة أدوار.

وحصد دبا 48 نقطة، جمعها من الفوز في 16 مباراة، بينما خسر مباراتين، ولم يتعادل طوال البطولة، ويمتلك أقوى خط هجوم برصيد 73 هدفاً، وأقوى خط دفاع، إذ استقبلت شباكه 10 أهداف فقط.

وتربع لاعب فريق دبا موسى كوني على صدارة هدافي المسابقة برصيد 20 هدفاً، يليه زميله في الفريق اللاعب ستانلي أوجوه (13 هدفاً)، وحل لاعب فريق العربي حمد إبراهيم في المركز الثالث (11 هدفاً).

. 48 نقطة جمعها دبا في دوري الشباب.. فاز في 16 مباراة، وخسر مباراتين، ولم يتعادل طوال البطولة.