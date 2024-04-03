الامارات | «الاتحاد» يظفر ببطولة شباب الحمرية الرمضانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق الاتحاد بلقب النسخة الثالثة من بطولة شباب الحمرية الرمضانية لكرة القدم بعد أن حصد 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين، وحلّ فريق الأساطير في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط من انتصارين وتعادلين وخسارتين، متفوقاً بفارق الأهداف على فريق الشباب «الثالث»، وجاء فريق الإمبراطور رابعاً برصيد نقطتين من تعادلين وأربع هزائم.

وتقاسم كل من راشد السويدي «الاتحاد»، وخليفة صلاح «الإمبراطور» لقب هداف البطولة بـ10 أهداف، فيما اقتنص راشد لوتاه «الشباب» جائزة أفضل حارس مرمى، وتقاسم جائزة اللاعب المثالي كل من حميد خميس وعبدالعزيز ظاعن «الأساطير»، وأحمد ظاعن وعبدالله غليطة «الإمبراطور»، وعلي الأصلي ومحمد حمد «الشباب»، وعيسى صالح وخالد الجابري «الاتحاد».

وأظهرت الفرق المشاركة في البطولة حماسة كبيرة، حيث شهدت المباريات مستويات فنية جيدة وأداء مميزاً أمتع الجماهير، التي حرصت على حضور كل المباريات من أجل مؤازرة فرقها المفضلة.

من جهته، قال المشرف على تنظيم البطولة عبيد راشد الشامسي: «شهدت النسخة الثالثة من البطولة تنافساً كبيراً بين الفرق الأربعة التي حرصت على تقديم أداء كروي يرضي الجمهور، حيث بلغت المنافسة ذروتها في المباريات النهائية التي قدم فيها اللاعبون نموذجاً للروح الرياضية العالية والتنافس الشريف، وهو ما أسهم في إنجاح البطولة».

وأضاف: «يعكس الحضور الجماهيري الذي حظيت به البطولة التي باتت سمة تميز الاحتفاء بالشهر الفضيل، وعي أبناء دبي بأهمية الرياضة، وحرصهم على المشاركة في كل المبادرات والفعاليات التي تستهدف التحفيز على ممارسة الرياضة وتبنيها كأسلوب حياة».