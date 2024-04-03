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برشلونة ينافس ليفربول على خليفة يورجن كلوب

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يورجن كلوب - ليفربول

يورجن كلوب -

دخل فريق الكرة الأول بنادي الإسباني في مفاوضات جادة للحصول على خليفة تشافي هيرنانديز الذي أعلن رحيله عن البلوجرانا بنهاية الموسم.

وقالت صحيفة اندبندنت الانجليزية أن برشلونة يضع تركيزه على المدير الفني لفريق نادي سبورتينج لشبونة روبن أموريم الذي ارتبط في الفترة الاخيرة بخلافة كلوب في الأنفيلد على رأس القيادة الفنية لنادي ليفربول.

وسبق وأن ابدى النادي الكتالوني اهتمامه بـ أموريم لكون لابورتا قد اعتقد انه المدرب الاكثر قابلية للوصول إلى البلوجرانا مقابل الاسماء الاخرى.

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وعلى الرغم من ذلك فإن الشرط الجزائري في عقد اموريم مع سبورتينج لشبونة قد يهدد انتقاله لقلعة الكامب نو حيث يبلغ 13 مليون يورو.

ولن تكون مهمة برشلونة سهلة كون أموريم على رادار ليفربول لخلافة كلوب عقب فشل المفاوضات مع تشابي الونسو.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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