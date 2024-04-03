شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة ألمانيا المفتوحة للاسكواش بمشاركة 10 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء منافسات بطولة ألمانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة هامبورج الألمانية خلال الفترة بين 3 إلى 7 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتشهد البطولة مشاركة 10 لاعبين مصريين بواقع، 3 لاعبين في منافسات الرجال وهم:محمد الشربيني، ياسين الشافعي، مازن جمال.

و7 لاعبات في منافسات السيدات وهن: فيروز أبو الخير، سلمى هاني، ملك خفاجي، رنا إسماعيل، هيا علي، نور هيكل، وناردين جرس.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر أبريل الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ44 على التوالي ورقم 202 فى تاريخه.

وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ31 على التوالي والـ 241 فى تاريخها، بينما استقرت هانيا الحمامي فى الوصافة، ونوران جوهر فى المركز الثالث، فيما تقدمت نور الطيب للمركز الخامس.