شكرا لقرائتكم خبر عن سيمبا يصل القاهرة اليوم لمواجهة الأهلي فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة فريق سيمبا التنزاني إلى القاهرة اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الأهلي في العاشرة من مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن يخوض مرانيين في القاهرة قبل خوض موقعة العودة يوم الجمعة المقبل،

وأكد عبد الحق بن شيحة مدرب الفريق التنزاني قدرة لاعبيه على الفوز على الأهلي بالقاهرة وتعويض الخسارة بهدف نظيف في لقاء الذهاب بتنزانيا الجمعة الماضية.

بعيداً عما سبق ، بدأ المالي اليو ديانج، لاعب الأهلى مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال ‏الفترة القادمة ، وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق أن ديانج يسير بشكل منتظم في تنفيذ فقرات برنامج التأهيل، ويخضع لفحوصات طبية مستمرة لتجهيزه بالشكل ‏المناسب.

وأدى اللاعب فقرات جري حول الملعب، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له عقب جراحة ناجحة أجراها في النمسا لاستئصال جزء من غضروف ‏الركبة.‏. وعاد الفريق لاستئناف تدريباته بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الجمعة في العاصمة ‏التنزانية دار السلام.‏