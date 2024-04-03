شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 – 4 – 2024 فى الجولة 17 من دوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الدوري المصري اليوم الأربعاء بإقامة ثلاثة مباريات قوية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة، حيث يلتقي الإسماعيلي بنظيره سموحة في مواجهة قوية للفريقين، بينما يستقبل الجونة ضيفه المقاولون العرب، بينما يواجه سيراميكا نظيره زد.

انقض النادي المصري على صدارة جدول مسابقة الدوري بعد تعادله الأخير مع زد بهدفين لمثلهما، ليضمن الفريق البورسعيدي البقاء على القمة خلال شهر مارس الجاري وحتى عودة المباريات مرة أخرى عقب انتهاء التوقف الدولي في الأول من أبريل المقبل، وتقدم المصرى إلى المركز الأول وصدارة جدول مسابقة الدورى بعدما حصد 27 نقطة، عقب خوض 14 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر ثلاث مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر.

في اللقاء الأولى، يستقبل فريق الإسماعيلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، نظيره سموحة، في لقاء مثير لحساب الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب دورى nile برصيد 14 نقطة، من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبل 17 هدفا.

في المقابل ارتفع رصيد فريق سموحة للمركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 22 نقطة، بينما توقف رصيد فريق سيراميكا عند النقطة 21 محتلا المركز السابع.

وتلقى إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، خبرا سعيدا بجاهزية رباعى الدروايش للدخول في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سموحة، حيث تعافى محمد فوزى ومحمد مخلوف وعبد الرحمن الدح من الإصابة التي لحقت بهم وأبعدتهم عن مباريات الإسماعيلى في الفترة الأخيرة، بينما أصبح أحمد الشيخ جاهزا بدانيا وفنيا للعودة للمباريات بعد انتهاء برنامجه التأهيلى.

بينما ينتظر النيجيرى جونيور أجايى لاعب فريق سموحة، الضوء الأخضر من أحمد سامى للظهور الأول مع الفريق بعدما شارك مؤخرًا في الجماعية بشكل كامل منذ أكثر من شهر، حيث حرمت الإصابة بكسر فى القدم النيجيرى جونيور أجايى من الظهور مع سموحة حتى الآن، بعد تعرضه لإصابة قوية فى أحد المباريات الودية التى سبقت الموسم.

في مواجهة أخرى، يستقبل فريق الجونة ضيفه المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في لقاء واعد بالإثارة والتحدي لحساب الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل الجونة المركز السادس برصيد 22 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 16.

بينما تراجع المقاولون العرب إلى المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري، برصيد 9 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز المقاولون في مباراة واحدة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 5 أهداف واستقبلت شباكهم 19 هدفاً.

ويتسلح الجونة بمعنويات كبيرة عقب الفوز على الزمالك في الجولة الماضية وهي المباراة التي أنعشت الحالة النفسية والمعنوية للاعبين لتصحيح المسار واستعادة المكانة المرجوة في جدول الترتيب ومنافسة الكبار.

وعكف الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة محمد عودة المدير الفني للفريق، على مراجعة الأخطاء التى وقع فيها مهاجمو الفريق خلال الفترة الماضية وأدت إلى تراجع المستوى التهديفي للفريق خلال مباريات الدوري، كما خاص الفريق مباراة ودية أمام إنبي، انتهت بالتعادل السلبي.

وفي المباراة الثالثة، يواجه فريق سيراميكا نظيره زد اف سي على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، لحساب الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل فريق سيراميكا المركز الثامن في ترتيب دورى nile برصيد 21 نقطة من 14 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبل 16 هدفا.

بينما يقبع فريق زد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، وأصبح هو الأكثر تعادلا فى مسابقة الدوري المصري برصيد 8 تعادلات بعدما خاض 15 مباراة بالمسابقة ويليه فريقا الجونة وسموحة برصيد 7 تعادلات.

يدخل زد اللقاء محرومًا من مدرب مجدي عبد العاطي للإيقاف، حيث أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 16 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023، وتقرر إيقاف المدير الفني لنادي زد إف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 آلاف جنيه، وذلك بسبب طرده لما بدر منه.

فيما استعان أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، بالمصرى البورسعيدى لدراسة نقاط القوة والضعف في فريق زد، ودراسة كل صغيرة وكبيرة في فريق زد لوضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول الدورى.