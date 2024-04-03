شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير جوميز يحسم احتياجات الزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مجلس إدارة نادى الزمالك، التقرير الذى يجهزه جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، عن تقييمه للاعبين ، ومدى احتياجاته لبعض المراكز بالفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة وبالتالي سيكون التقرير الذى سيجهزه جوميز حاسما في ملف التجديد واختيار اللاعبين ممن يرغب في استمرارهم مع الزمالك أو من لا يرغب في تواجدهم، وبالتالي سيتم البحث عن عروض تسويقية لهم، سواء بالإعارة أو البيع.

وتقرر أن يحسم جوميز مصير اللاعبين وتحديد الصفقات الجديدة المقرر التعاقد معها خاصة وان الصفقات الشتوية التي تم ابرامها عدد منها لم يقنع المدير الفني ، خاصة وأنها تم ابرامها قبل تولى الخواجة البرتغالي المهمة الفنية للأبيض .

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين ، كان قد انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.