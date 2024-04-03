شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف يقترب من إدارة قمة 15 أبريل بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد معروف من إدارة مباراة الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك تحكيميا يوم 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لحساب مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وكانت آخر مواجهة قد جمعت بين الفريقين، في نهائي كأس مصر، قد أقيمت بالسعودية، وانتهت بانتصار الأهلي بهدفين دون رد على حساب الزمالك، سجلهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة،

وقرر مجلس إدارة الأهلى إرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بخصوص إقامة مباراتي القمة المقبلة في الدوري المصري، بالمملكة العربية السعودية.

وكشف الأهلي عن نص الخطاب عبر موقعه الرسمي، والذي جاء كالتالي: "بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا بخصوص إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري بالمملكة العربية السعودية، فإن النادي الأهلي ليس منوطًا بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات؛ وهذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية".



وأضاف: "وطالما ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام؛ فإن النادي الأهلي لا يمانع في ذلك" ، وأتم: "مع تأكيدنا على ضرورة توفير وقت كاف لاستعدادات فريقنا قبل خوض أي مباراة إفريقية قادمة؛ أما بالنسبة للأمور التنظيمية المترتبة على إقامة المباراتين، فإن النادي الأهلي يقوم بدراستها لمخاطبتكم بها لاحقًا".