شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الأربعاء، الموافق 3 - 4 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، وجاء حصاد الرياضة اليوم، كالتالى:

موتيابا يستلم جواز سفر جديد خلال ساعات تمهيدا للعودة لصفوف الزمالك

ساعات قليلة ويتسلم الأوغندى ترافيس موتيابا لاعب فريق الزمالك، جواز السفر الجديد الخاص به، تمهيدا لاستلام التأشيرة والعودة إلى مصر للانضمام إلى الفريق.



بيراميدز يعلن مساندة الشيبى في أزمة حسين الشحات فى بيان رسمى

في ظل متابعة إدارة نادي بيراميدز إف سي للأحداث والبيانات الإعلامية المتداولة في الوسط الرياضي المصري بشأن واقعة اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على لاعبنا الدولي المغربي محمد الشيبي عقب انتهاء مباراة الفريقين يوم 23 يوليو 2023، في الدوري الممتاز، يود نادي بيراميدز التأكيد على النقاط التالية:



الإسماعيلى يفقد 7 لاعبين أمام سموحة اليوم فى دورى nile

يفقد إيهاب جلال المدير الفني للنادى الإسماعيلي، 7 لاعبين أمام سموحة، في المباراة المقرر لها العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دورى nile.



الزمالك يقرر تأجيل ملف تجديد عقود اللاعبين بسبب الكونفدرالية

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على تأجيل فتح ملفات تجديد عقود اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ آخر، لما بعد إنهاء مباراتي الكونفدرالية أمام مودرن فيوتشر، في ربع نهائي البطولة الأفريقية.



كولر يبحث مع طبيب الأهلي موقف المصابين من مباراة الإياب أمام سيمبا

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله للاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين، ومن سيكون جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يجهز الخطة التي يعتمد عليها في مباراة الجمعة المقبل.



محمد معروف يقترب من إدارة قمة 15 أبريل بين الأهلي والزمالك

اقترب محمد معروف من إدارة مباراة الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك تحكيميا يوم 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لحساب مسابقة الدوري المصري الممتاز .



كريستو يطلب تحديد مصيره فى الأهلى قبل ميركاتو الصيف

طلب التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي ، تحديد مصيره داخل القلعة الحمراء من الاستمرار في صفوف الفريق أو الرحيل لأيا من الأندية الراغبة في التعاقد معه، في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الأهلي، منذ الانضمام لصفوفه في الموسم الماضي، وغيابه عن منتخبي تونس الأول والشباب بسبب عدم المشاركة.