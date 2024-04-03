شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم مصير وسام أبو على من مباراة سيمبا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي موقف الفلسطيني وسام أبو علي من اللحاق بمباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية مؤخرا وخضوعه لبرنامج تأهيلي.

ولم يشارك أبو علي في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية بسبب عدم الجاهزية الطبية ولكنها شارك في التدريبات البدنية، وهو ما يجعل موقف اللاعب من اللحاق بمباراة سيمبا معلقا، لاسيما وأن مارسيل كولر لا يفضل الاستعجال في الدفع باللاعبين العائدين من الإصابة في المباريات قبل المشاركة في المران الجماعي 3 مرات على أقل تقدير، ولا يميل إلى عنصر المجازفة في عودة اللاعبين العائدين من الإصابة.

ويخضع وسام أبو علي لاختبار طبي قبل مران اليوم الأربعاء لتحديد موقفه من الانتظام في التدريبات الجماعية أو استمراره في التأهيل، على أن يتم حسم موقفه من دخول قائمة مباراة سيمبا بعد مران غدا الخميس.

ويستعد الأهلي لمباراته أمام سيمبا بعد غد الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مع العلم أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا.