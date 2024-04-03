اخبار الرياضه

كلوب يكشف موقف مصابي ليفربول قبل مواجهة شيفيلد غدا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ، عن موقف المصابين في صفوفه قبل المواجهة المرتقبة غدا الخميس، عندما يلتقي مع نظيره شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ31 من .

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للقاء: "أرنولد وجوتا سيكونون جزءًا من تدريبات الفريق الأسبوع القادم، أليسون يبدو جيدًا حقًا، إنه يقول سأكون جزءًا من تدريبات الفريق معهم".

وأضاف: "كيرتس جونز وأندي روبرتسون أصبحوا متاحين للعب، تعرض واتارو إندو لكدمة ضد برايتون ومشاركته ضد شيفيلد في محل شك".


ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين أمام أرسنال الثاني، وبفارق 3 نقاط أمام مانشستر سيتي الثالث، قبل 9 أسابيع من نهاية المسابقة.

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا