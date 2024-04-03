شكرا لقرائتكم خبر عن موديست في زيارة للأهرامات: معجب بهذا العمل الضخم "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفرنسي انتوني موديست مهاجم فريق الأهلي عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صور أثناء زيارته للاهرامات الثلاثة وجاء التعليق عليها "معجب بهذا العمل الضخم".

وتعاقد الأهلى فى الميركاتو الصيفى الماضى مع الفرنسي أنتوني موديست من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة انتقال حر أثارت جدلا بين مؤيد لضم لاعب خاض مباريات في دوريات أوروبية قوية، ومعارض للتعاقد مع مهاجم عمره 35 عاما، وسط فشل تجارب سابقة للاعبين أوروبيين في الدوري المصري.

هذا واستجاب مسئولى النادى الأهلى لرغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة فى تأجيل البت فى مستقبل الفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق لنهاية الموسم سواء برحيله أو استمراره مع القلعة الحمراء بالموسم الجديد.

وطلب كولر من مسئولى الأهلى الانتظار لنهاية الموسم تمهيداً لمنح موديست فرصة الظهور بكثرة فى مباريات المارد الأحمر واتخاذ القرار النهائى بشأنه لاسيما أن الفريق مقبل على تحديات صعبة على الصعيد المحلى والأفريقى لا تسمح بمناقشة ملف المهاجم الفرنسى.

ومن جانب أخر يكثف فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الأربعاء استعداداته المكثفة لخوض مباراة إياب ربع نهائى دوري ابطال افريقيا أمام سيمبا التنزانى.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

يستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى في إياب ربع نهائي دوري الأبطال فى العاشرة مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى فى حضور 30 ألف مشجع.

وأعلن موقع تذكرتي عن فئات تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا والتي جاءت كالتالي:

المقصورة: 750 جنيه.

الدرجة الأولى يسار: 200 جنيه.

الدرجة الثالثة يسار 100 جنيه.

الدرجة الثالثة يمين: 100 جنيه.