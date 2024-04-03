كين: هالاند لاعب درجة رابعة!

الرياص - اسماء السيد - لندن : طالب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي باحترام النروجي إرلينغ هالاند "أفضل مهاجم في العالم"، بعد تعرّضه لانتقادات لاذعة من قبل اللاعب الإيرلندي السابق روي كين.

قال كين، القائد السابق لمانشستر يونايتد، لقناة سكاي سبورتس إن "المستوى العام" لهالاند "متواضع جداً" بما يشبه "لاعبي الدرجة الرابعة".

جاءت الانتقادات بعد الأداء الباهت لهالاند خلال تعادل سيتي، بطل الدوري الإنكليزي في المواسم الثلاثة الماضية، من دون أهداف مع أرسنال الاحد في البرميرليغ.

ورغم غياب ابن الثالثة والعشرين لبعض فترات هذا الموسم بسبب الاصابة، يتصدّر هالاند ترتيب الهدافين في الدوري (18)، وذلك بعد احرازه لقب هداف الموسم الماضي اثر قدومه إلى النادي المملوك إماراتياً.

سجّل 52 هدفاً في مختلف المسابقات عندما رفع رجال غوارديولا ألقاب دوري أبطال أوروبا، الدوري والكأس في إنكلترا.

لم تعجب تصريحاته غوارديولا، معتبراً أن أي لوم على التعادل مع أرسنال يجب أن يتحمّله الفريق بأكمله "لا أتفق معه، على الاطلاق. هو أفضل مهاجم في العالم وساعدنا على الفوز بألقابنا الموسم الماضي. إرلينغ استثنائي".

تابع الثلاثاء في حديثه لصحافيين "عدم صناعة الفرص لا يعود سببه إلى إرلينغ. المزايا التي يتمتع بها لا تُصدّق".

أردف "كان يمكن أن يكون أفضل في بعض المباريات.. (أمام أرسنال) تعيّن علينا التواجد داخل الصندوق. بهذه الحالة كان إرلينغ سيحصل على مساحات إضافية. هذا يحصل في بعض الأحيان. إذا أردت تسجيل الأهداف اجلب المزيد من اللاعبين أمام مرمى الحارس الخصم، الأمور بهذه البساطة".

ويبتعد سيتي بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر ونقطة عن أرسنال الثاني، قبل استقبال استون فيلا الأربعاء في مباراته الثلاثين هذا الموسم في الدوري.