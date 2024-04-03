كواليس تجديد ريال مدريد عقد حارس مرماه

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن خطوة جديدة في مستقبل الأوكراني أندري لونين، حارس ريال مع الميرنجي خلال الفترة المقبلة.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة إكس: "وقع أندريه لونين حارس ريال مدريد رسميا مع وكالة (بولاريس سبورت) التي يملكها الوكيل الشهير خورخي مينديز".

وأضاف خبير الميركاتو: "المفاوضات بشأن توقيع عقد جديد بين لونين وريال مدريد ستتم مع وكيل اللاعبين البرتغالي، كما أنه يمثل أيضا ليني يورو، مدافع ليل، أحد الأهداف الرئيسية للميرنجي في الموسم المقبل".



وأصبح لونين الحارس الأول ريال مدريد خلال الموسم الحالي، في ظل إصابة زميله البلجيكي تيبو كورتوا.

ويرتبط لونين بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2025



ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 75 نقطة بعد فوزه على أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة في الجولة الـ30.