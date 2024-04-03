شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد أفشة لوسط الأهلى أمام سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إعادة محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق، لتشكيل فريقه الأساسي في مباراته أمام سيمبا التنزاني بعد غد الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغاب أفشة عن المشاركة الأساسية في مباراة سيمبا بموقعة الذهاب يوم الجمعة الماضي، بينما شارك كبديل في الشوط الثاني.

ويرغب كولر في عودة أفشة للتشكيل الأساسي من أجل المساهمة في التحكم في رتم المباراة والاستحواذ على مجريات اللعب وأن يمنح الأفضلية لفريقه في السيطرة على منطقة وسط الملعب.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله للاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين، ومن سيكون جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يجهز الخطة التي يعتمد عليها في مباراة الجمعة المقبل.

ويفتقد الأهلي جهود كلا من محمد الشناوي ووسام أبو علي وياسر إبراهيم واليو ديانج، ويعد أبو علي هو الأقرب للحاق بمباراة سيمبا التنزاني، بينما هناك صعوبة في لحاق ياسر إبراهيم بتلك المواجهة، فيما يواصل الثنائي الشناوي و ديانج برنامجهما التأهيلي للعلاج من الإصابة بخلع في الكتف وخشونة الركبة.