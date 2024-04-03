نجم الزمالك أول الراحلين في الصيف.. اتفق مع ناديه

كشف نجم الأهلي الأسبق، محمد فاروق، أن محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر والزمالك، سيرحل عن القلعة البيضاء نهاية الموسم الحالي.

ويسعى فريق بيراميدز لتدعيم صفوفه بصفقات في الميركاتو الصيفي القادم.

ويهتم نادي بيراميدز بتدعيم حراسة المرمى، خاصًة مع حلول حارسه شريف إكرامي سن الأربعين، واحتماليه اعتزاله نهاية الموسم.

وكشفت بعض التقارير أن النادي السماوي قدم لـ محمد صبحي عرضًا بقيمة 8 ملايين جنيه قابلة للزيادة بينما يتقاضى اللاعب مع فريقه الحالي 2 مليون جنيه فقط.

وقال محمد فاروق عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:«محمد صبحي يحصل على مقدم العقد مع بيراميدز ويرحل عن الزمالك في نهاية الموسم».

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ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في التاسعة مساء الأحد المقبل في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها باستاد القاهرة الدولى.

ويحتل فريق الزمالك المركز الـ13 برصيد 15 نقطة في جدول الدوري المصري، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.