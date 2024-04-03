محمد صلاح يصدم ثنائي ليفربول

تحدث الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، الضوء على ثنائي الريدز اللذين يعتبرهما يحصلان على تقدير أقل من قيمتهما داخل قلعة آنفيلد.

وقال محمد صلاح في تصريحات نقلها الصحفي المقرب من نادي ليفربول “daveockop”، رد مو في مقابلة، على سؤال عن لاعبي الفريق الذين تم الاستهانة بهم ويحصلون على تقدير أقل.

وقال محمد صلاح: “الأمر صعب ولكن لكي نكون منصفين، يحصل أليسون بيكر على الكثير من الفضل وهو أمر جيد، لأنه يستحق ذلك، لا تفهموني خطأ”.

وأضاف: “أرنولد أيضًا وروبرتسون يحصلان على الفضل والثناء، أعتقد أن نونيز وجاكبو هما الأقل تقديرًا في الفريق”.

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ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى للحصول على اللقب بالإضافة لمنافسته على بطولة الدوري الأوروبي، بعدما خرج من كأس الاتحاد الإنجليزي، وفاز ببطولة كأس رابطة المحترفين.

وينافس محمد صلاح على جائزة الحذاء الذهبي لهذا الموسم حيث سجل 16 هدفًا في الدوري الإنجليزي ويفصله هدفان فقط عن المتصدر هالاند بـ 18 جول.