شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ضد سموحة.. تراوري يقود هجوم الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن تشكيلة الدراويش الرسمية في مباراة اليوم أمام سموحة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة في الدوري المصري كالتالي:

- حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

- خط الدفاع: محمد عمار - محمد نصر - محمد دسوقي - حمدي النقاز

- خط الوسط: محمد عبد السميع - محمد بيومي - هشام محمد

- خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - إريك تراوري - محمد زيدان

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب دورى nile برصيد 14 نقطة، من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبل 17 هدفا.

في المقابل أرتفع رصيد فريق سموحة للمركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 22 نقطة، بينما توقف رصيد فريق سيراميكا عند النقطة 21 محتلا المركز السابع.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من الفلسطيني خالد النبريص لعدم الجاهزية وعلى الملوانى للإصابة، وبشار أشرف ومحمد هاشم وباسم مرسى وأحمد محسن وكريم عرفات للاستبعاد الفني.