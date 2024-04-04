شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الإسماعيلى ضد سموحة فى دورى Nlle والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلي فوزا قاتلا أمام نظيره سموحة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم سموحة بالهدف الأول في الدقيقة 43 بعد كرات متبادلة بينه وبين أحمد خالد أبعدها أحمد عادل عبد المنعم فوصلت الكرة مرة أخرى إلى أجاي المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد كرة ساقطة سكنت يسار المرمى.

وأدرك الإسماعيلي التعادل في الدقيقة 86، بعد كرة عرضية من عماد حمدي من يمين منطقة الجزاء مرت من أحمد الشيخ ووصلت إلى عمر الساعي يسار منطقة الجزاء فسدد كرة قوية بالقدم اليمنى سكنت أسفل يمين المرمى، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل أحمد الشيخ هدفا قاتلا للدراويش خطف به نقاط الفوز.

بهذه النتيجة يحتل فريق الإسماعيلى المركز الثاني عشر في ترتيب دورى nile برصيد 17 نقطة، من 16 مباراة خاضها حتى الآن، حيث الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبل 18 هدفا، في المقابل تجمد رصيد فريق سموحة في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 22 نقطة.