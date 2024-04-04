شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم رجل مباراة المقاولون والجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد سالم مهاجم المقاولون العرب، على جائزة رجل مباراة المقاولون والجونة، وذلك بعد تسجيله هدفي الفوز لفريقه خلال اللقاء الذي جمع الفريقين قبل قليل بالدوري.

ونجح فريق المقاولون العرب في تحقيق الفوز الأول بمسابقة الدوري تحت قيادة محمد عودة المدير الفني للفريق، بعدما تغلب على الجونة في الجولة 17، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد خالد بشارة بالغردقة.

تقدم المقاولون العرب أولا في الشوط الأول بهدف محمد سالم في الدقيقة 20، ثم تعادل حسام غانم للجونة في الدقيقة 31، قبل أن يعود محمد سالم ويسجل الهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة 64.

بهذه النتيجة يتقدم المقاولون العرب إلى المركز الـ 16 في جدول الدوري بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، بينما يتوقف رصيد الجونة عند النقطة 22 في المركز السابع.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، لؤي وائل، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، عمار حمدي، أحمد الشيمي، معز إيفيلوا، جوزيف أوشايا، أمادو نياص، محمد سالم ومحمد عنتر.

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالي: صبحي سليمان، أحمد محمود، صبري رحيل، أحمد حسام، أحمد عبد الرسول، محمد الدغيمي، رضا صلاح، مازن ياسر، إيمانويل، أيمن موكا، حسام إيفونا.