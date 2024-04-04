رونالدو يقتحم قائمة أفضل هدافي الركلات الحرة بالعالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف «هاتريك» خلال مباراة فريقه النصر أمام مضيفه أبها، ليسهم في تقدم نصراوي كبير بنتيجة (5-0)، خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين، التي انتهت بـ(8-0) ضمن الجولة الـ26 من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24.

ضربتان حرتان

أصبح رونالدو أول لاعب يسجل من ضربتين حرتين في مباراة واحدة، منذ جلال الداودي مع الرائد أمام الوحدة في 2019.

وواصل رونالدو مطاردة غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في عدد الركلات الحرة المسجلة، إذ وصل «الدون» إلى 63 هدفا من الركلات الحرة المباشرة، رفقة الأندية والمنتخب البرتغالي.

وقلص رونالدو الفارق مع ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي إلى ركلتين فقط، إذ سجل الأرجنتيني 65 هدفا من ركلات حرة مباشرة، علما بأنه تجاوز الثنائي دييجو مارادونا وزيكو (62).

كتابة التاريخ

لا يتفوق على رونالدو في تسجيل الركلات الحرة سوى البرازيلي جونينيو برنامبوكانو (77)، والبرازيلي بيليه (70)، والأرجنتيني فيكتور ليجروتاجيلي (66)، والبرازيلي رونالدينيو (66)، والإنجليزي ديفيد بيكهام (65)، إلى جانب ميسي.

وتمكن رونالدو من تسجيل الهاتريك الخامس له مع النصر، والـ65 في مسيرته الكروية، ليواصل كتابة التاريخ رغم بلوغه 39 عاما.

مساهمات تهديفية

حسب شبكة «أوبتا»، فإن رونالدو بات على بعد 4 مساهمات تهديفية، ليعادل رقم المغربي عبدالرزاق حمد الله التاريخي، كأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف خلال موسم واحد من الدوري السعودي، بواقع 43 هدفا (2018-2019).

ووصل رونالدو إلى 39 مساهمة تهديفية خلال الموسم الحالي من دوري روشن (29 هدفا و11 تمريرة حاسمة)، ليوسع الفارق في سباق الحذاء الذهبي مع الصربي أليكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال المصاب إلى 7 أهداف.

قائمة أفضل هدافي الركلات الحرة في العالم

البرازيلي جونينيو برنامبوكانو (77) هدفا.

البرازيلي بيليه (70) هدفا.

الأرجنتيني فيكتور ليجروتاجيلي (66) هدفا.

البرازيلي رونالدينيو (66) هدفا.

الإنجليزي ديفيد بيكهام (65) هدفا.

الأرجنتيني ليونيل ميسي (65) هدفا.

البرتغالي رونالدو (63) هدفا.

البرازيلي زيكو (62) هدفا.

الأرجنتيني دييجو مارادونا (62) هدفا.

حقق رونالدو 65 «هاتريك»: