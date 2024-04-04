الامارات | اختتام الدورة الـ 29 لبطولة الذيد الرمضانية للرماية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت بطولة الذيد الرمضانية للرماية الهوائية في دورتها الـ29 بمشاركة 150 متسابقاً من مختلف أندية الدولة بفئتي البندقية الهوائية، والمسدس. وفاز بلقب «الرامي الصغير» عبدالله أمین، وفي فئة الشباب فاز خالد الكتبي، بينما على مستوى الرجال فاز سعيد الكتبي، وفي فئة «محترفين شباب - بندقية» حلت بالمركز الأول فاطمة السويدي، وفي فئة «محترفين عموم - بندقية»، نال المركز الأول إبراهيم خليل، وعبدالله سيف عن فئة «محترفين شباب - مسدس»، وضمن الفئة نفسها للرجال فاز أمين مثنی.

وقام بتكريم الفائزين، سالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، بحضور العديد من المسؤولين.