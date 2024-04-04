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الامارات | مانشستر سيتي يستمر في مطاردة آرسنال وليفربول عن طريق "هاتريك" فودين

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد نجم مانشستر سيتي فيل فودين، فريقه للفوز على أستون فيلا 4-1، ضمن منافسات الجولة 31 من ، الأربعاء.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق لاعب الوسط الإسباني رودري في الدقيقة 11، وذلك قبل أن يتعادل الضيوف عن طريق الجناح الكولومبي جون دوران في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 45+1 سجل لاعب الوسط فيل فودين الهدف الثاني للسيتي لينتهي شوط اللقاء الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وعاد فودين للتألق مجددا بإحراز الهدفين الثالث والرابع للسيتي -والثالث له- في الدقائق 62 و69 ليؤكد على فوز فريقه بنقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع السيتي رصيده من النقاط إلى 67 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 59 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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